  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию "Площадь Восстания" проверяли 40 минут
11 июня, 13:19
301
Rybka123

Станцию "Площадь Восстания" проверяли 40 минут

0 0

В данный момент метро работает в штатном режиме.

Во вторник, 11 июня, станцию метро "площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 12:33, пассажиры могли добираться только верхним транспортом. Бесхозный предмет осматривали до 13:12. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Отметим, что такие меры безопасности приняты после того, как в петербургском метро прогремел взрыв. Теракт произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: площадь восстания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии