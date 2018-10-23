Станцию "Площадь Восстания" проверяли 40 минут

В данный момент метро работает в штатном режиме.

Во вторник, 11 июня, станцию метро "площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Станцию закрыли в 12:33, пассажиры могли добираться только верхним транспортом. Бесхозный предмет осматривали до 13:12. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Отметим, что такие меры безопасности приняты после того, как в петербургском метро прогремел взрыв. Теракт произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Фото: Piter.TV