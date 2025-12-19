Станцию "Пионерская" в Петербурге временно закрыли для входа пассажиров

Вход на станцию "Пионерская" ограничили из-за внезапной остановки эскалатора.

Станция "Пионерская" Московско-Петроградской линии Петербургского метрополитена временно закрыта для входа пассажиров из-за внеплановой остановки эскалатора, работа продолжается только на выход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Ограничение в работе станции введено 17 января. Причиной стала техническая неисправность одного из эскалаторов.

На станцию выехали аварийно-восстановительные бригады для устранения поломки. Целью является скорейшее восстановление нормального режима работы станции.

Организатор перевозок рекомендует пассажирам использовать для поездок наземный общественный транспорт. Актуальная информация о движении поездов и работе станций публикуется в официальных каналах метрополитена. Точные сроки устранения неисправности и полного открытия станции не называются. Станция "Пионерская" расположена на проспекте Испытателей в Приморском районе.

Ранее на Piter.TV: движение троллейбусов по Гражданскому проспекту возобновлено.

Фото: Piter.TV