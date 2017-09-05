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Станцию Невский проспект закрывали из-за бесхозного предмета

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Во вторник, 5 сентября станцию Невский проспект закрывали из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", станцию метро Невский проспект закрывали из-за бесхозного предмета.

С 20:24 сама станцию и переход на станцию Гостиный двор закрыли для входа и выхода пассажиров. В 20:33 станция Невский проспект была открыта.

Опасных предметов на станции не нашли.

Теги: метро петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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