Во вторник, 5 сентября станцию Невский проспект закрывали из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", станцию метро Невский проспект закрывали из-за бесхозного предмета.



С 20:24 сама станцию и переход на станцию Гостиный двор закрыли для входа и выхода пассажиров. В 20:33 станция Невский проспект была открыта.



Опасных предметов на станции не нашли.