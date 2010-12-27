Станцию "Девяткино" проверяют почти час

Петербуржцам рекомендуют пользоваться наземным транспортом и заранее выбирать удобный маршрут.

Вечером в среду, 24 октября, станция метро "Девяткино" была закрыта для пассажиров на вход и выход из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.



По данным ведомства станцию закрыли в 17:42, и в данный момент сотрудники полиции изучают подозрительную находку. Петербуржцам рекомендуют пользоваться наземным транспортом и заранее выбирать удобный маршрут.

UPD: станция "Девяткино" окрылась в 19:20



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Фото: Piter.TV