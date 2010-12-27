Станция метро "Ладожская" закрыта: очевидцы сообщают о задымлении

Вестибюль станции "Ладожская" закрыт на вход и выход.

Станция метро “Ладожская” закрыта на вход и выход. Представители метрополитена заявили, что ограниченияс доступом на станцию связаны с техническими неполадками. Согласно другим источникам, на станции обнаружили бесхозный предмет. Некоторые пассажиры рассказывают о запахе дыма, который исходит из вестибюля. Все поезда следуют до остановки “Площадь Александра Невского”. Дальше составы не едут.

Очевидцы предупреждают петербуржцев о необходимости продумать маршрут в объезд “Ладожской”.

Напомним, что за 10 ноября данную станцию приходится закрывать уже во второй раз за день.