Станция метро "Юго-Западная" готовится принять первых пассажиров

Новая станция Юго-Западная улучшит транспортную доступность юго-запада.

В Санкт-Петербурге завершается подготовка станции метро "Юго-Западная" к открытию для пассажиров. Станция войдет в состав Красносельско-Калининской линии и должна начать работу в декабре 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал "Подземник".

Как сообщается, на объекте выполняются финальные работы перед вводом в эксплуатацию. Специалисты снимают защитные покрытия с потолочных панелей, очищают поверхности от строительной пыли и завершают комплекс мероприятий, необходимых для приема пассажиров.

Станция "Юго-Западная" станет важным элементом транспортной инфраструктуры юго-западной части города и повысит доступность Красносельского района. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтверждал, что до конца 2025 года в городе планируется открытие двух новых станций метро — "Путиловская" и "Юго-Западная".

Ранее представители районной администрации допускали возможность открытия станции в начале 2026 года, однако текущие темпы работ указывают на подготовку к запуску в заявленные сроки. Строительство Красносельско-Калининской линии продолжается. Власти города планируют в 2026 году задействовать шестой тоннелепроходческий щит для дальнейшего развития коричневой ветки петербургского метрополитена.

Фото: Telegram / "Подземник"