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Станция метро "Старая деревня" закрыта на проверку

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В Петербурге вечером 5 сентября закрыли станцию фиолетовой линии "Старая деревня" из-за бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Старая деревня" закрыто на проверку из-за бесхозного предмета.

Вход в вестибюль ограничили в 22:02, а людей попросили покинуть подземку.

На месте проводится проверка подозрительного предмета специалистами.

Теги: метро петербург , новости спб
Категории: Новости СПб

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