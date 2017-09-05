Станция метро "Старая деревня" закрыта на проверку

В Петербурге вечером 5 сентября закрыли станцию фиолетовой линии "Старая деревня" из-за бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", станция метро "Старая деревня" закрыто на проверку из-за бесхозного предмета.

Вход в вестибюль ограничили в 22:02, а людей попросили покинуть подземку.



На месте проводится проверка подозрительного предмета специалистами.