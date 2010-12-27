Станция "Ладожская" на оранжевой ветке метро закрыта

Станцию метро "Ладожская" закрыли вечером 27 декабря

В 20.50 станцию метро "Ладожская" закрыли из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе подземки.

Станция метро закрыта на вход и выход. Сколько будет длиться проверка - неизвестно.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; pixabay