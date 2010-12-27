Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Станция "Ладожская" на оранжевой ветке метро закрыта
Вчера, 21:07
0
ProkVad
987

Станция "Ладожская" на оранжевой ветке метро закрыта

0
 
 

Станцию метро "Ладожская" закрыли вечером 27 декабря

В 20.50 станцию метро "Ладожская" закрыли из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе подземки.

Станция метро закрыта на вход и выход. Сколько будет длиться проверка - неизвестно.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; pixabay

Теги: метро , подземка , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5