Станция "Ладожская" на оранжевой ветке метро закрыта

В 20.50 станцию метро "Ладожская" закрыли из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе подземки.
Станция метро закрыта на вход и выход. Сколько будет длиться проверка - неизвестно.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; pixabay
Станцию метро "Ладожская" закрыли вечером 27 декабря
В 20.50 станцию метро "Ладожская" закрыли из-за бесхозного предмета, сообщили в пресс-службе подземки.
Станция метро закрыта на вход и выход. Сколько будет длиться проверка - неизвестно.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; pixabay