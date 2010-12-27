"Горьковcкую" вернули пассажирам: капитальный ремонт станции завершен

С сегодняшнего дня станция работает по обычному расписанию.

Днем 7 мая петербургский метрополитен завершил ремонт эскалаторов на станции синей ветки "Горьковская". Из-за работ с 10 января 2018 года пассажиры были вынуждены проходить через вестибюль в ограниченном режиме. По будням станция работала только на выход с 8 до 10 утра. Также на территории станции поочередно перекрывали подъемники.

Вчера представители пресс-службы организации сообщили о том, что капитальный ремонт закончен. С 8 мая петербуржцы смогут попасть на "Горьковскую" в привычном режиме.

Фото: Piter.tv

