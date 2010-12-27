Как сообщает "Фонтанка", переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" открыт после проверки.
Проверка завершилась в 19:23. Сумка, забытая на станции угрозы не представляет.
Ранее мы сообщали, что В переходе на "Технологическом институте" нашли бесхозный предмет.
Сегодня, 19:59
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Станция "Технологический институт" работает в штатном режиме
Переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" вновь доступен для пассажиров.
Как сообщает "Фонтанка", переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" открыт после проверки.