Станция "Проспект Ветеранов" закрыта из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Проспект Ветеринаров-1" закрыли на вход и выход.

В понедельник, 4 сентября, не обошлось без закрытия станции метрополитена. В 13.43 вестибюль станции "Проспект Ветеранов" закрыли на вход и выход. На станции нашли бесхозный предмет. Пассажиров не пускают на станцию через вход со сторона Дачного проспекта.

Проверка предмета прошла достаточно быстро. Уже в 13.53 пресс-служба метрополитена сообщила, что станция "Проспект Ветеранов" открыта. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. пассажиры могут пользоваться конечной станцией в полной мере.