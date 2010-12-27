Станции метро "Садовая" и "Дыбенко" закрыли с промежутком в десять минут

Пассажиры дожидаются открытия на соседних станциях.

25 декабря для пассажиров стали недоступны почти одновременно две станции метро, сообщила пресс-служба подземки.

Известно, что в 15:42 пересадочная станция метро "Садовая" была закрыта для пассажиров. Также, на данный момент, недоступны переходы на станцию "Спасская" и станцию "Сенная площадь". Причиной эвакуации пассажиров стал обнаруженный бесхозный предмет.

С 15:55 до 16:02 по аналогичной причине на проверку закрывали станцию метро "Дыбенко". На платформе нашли забытые вещи, которые не представляют опасности для петербуржцев.

Ранее Piter.tv писал, что "Звездная" закрыта из-за бесхозного предмета.