Стало известно, во сколько обойдется губернаторский банкет на ПМЭФ в 2023

Стало известно, что губернаторский прием на ПМЭФ-2023 обойдётся городу в 17,3 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
В контракте указали, что исполнитель оказывает услуги по организации питания участников мероприятия согласно утвержденному меню на не менее 1500 человек. В техзадании уточнили, что каждый гость приёма может рассчитывать на 950 граммов еды, по 100 миллилитров красного и белого вина, рюмку водки и бокал игристого. При этом весь алкоголь, кроме самого крепкого, должен быть произведён в РФ.
Участником мероприятия будут развлекать музыканты, исполняющие джазовые, эстрадные или классические произведения.
Фото: Piter.tv
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