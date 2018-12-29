В Жилищном комитете назвали худший район города по уборке снега

Больше всего замечаний у Курортного района.

Жилищный комитет Петербурга назвал район города, в котором хуже всего убирают снег. 15 и 16 января эксперты проинспектировали Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Центральный, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский и Петродворцовый районы Петербурга.

Сотрудники Жилищного комитета обращали особое внимание на очистку кровель от снега и сосулек, наличие ограждений во время чистки крыш, уборке внутриквартальных территорий, а также избавление дорог от наледи. Больше всего замечаний у Курортного района (72 %).

Ранее мы писали, что коммунальные услуги в Петербурге подорожали на 16 %.

Фото: Piter.TV