Больницы экипированы более 23 миллионами масок.

Стало известно, сколько врачей в Петербурге противостоят коронавирусу. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного. Всего в городских поликлиниках помощь больным с коронавирусом оказывают более 8 тысяч врачей и почти 6 тысяч человек из среднего медперсонала.

Больницы экипированы более 23 млн масок и более 1,4 млн одноразовых защитных костюмов, отмечают в Смольном.

В городских поликлиниках на сегодняшний день помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 8418 врачей и 5912 человек среднего медицинского персонала. В медицинских учреждениях города сегодня в наличии более 23 млн масок и более 1,4 млн одноразовых защитных костюмов. Перебоев в снабжении медицинских работников средствами индивидуальной защиты нет. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv