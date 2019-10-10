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Стало известно, сколько врачей в Петербурге противостоят коронавирусу
Сегодня, 22:17
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Стало известно, сколько врачей в Петербурге противостоят коронавирусу

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Больницы экипированы более 23 миллионами масок.

Стало известно, сколько врачей в Петербурге противостоят коронавирусу. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного. Всего в городских поликлиниках помощь больным с коронавирусом оказывают более 8 тысяч врачей и почти 6 тысяч человек из среднего медперсонала.

Больницы экипированы более 23 млн масок и более 1,4 млн одноразовых защитных костюмов, отмечают в Смольном.

В городских поликлиниках на сегодняшний день помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают  8418 врачей и 5912 человек среднего медицинского персонала.

В медицинских учреждениях города сегодня в наличии более 23 млн масок и более 1,4 млн одноразовых защитных костюмов. Перебоев в снабжении медицинских работников средствами индивидуальной защиты нет.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv

Теги: врачи, коронавирус, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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