Стало известно, сколько в среднем заплатят школьники за выпускной

Петербургский банкет обойдется выпускнику в 1773 рубля.

В среднем выпускной банкет обойдется российскому школьнику в 1,68 тысячи рублей, сообщили "РИА новости". Эту цифру удалось узнать благодаря данным со смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.

Отмечается, что в Москве праздник для выпускников на класс из 30 человек обойдется в 73,2 тысячи рублей. В Петербурге школьники заплатят 53,2 тысячи рублей.

Меню банкета во всех городах примерно одинаковое – холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай.

Аналитики также выяснили, что самый дешевый салат "Цезарь" обойдется школьникам Томска в 96 рублей, а самый дорогой ценник зафиксирован в Сочи – 250 рублей.

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