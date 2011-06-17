Стало известно, сколько в Петербурге пациентов находятся на ИВЛ

Тяжелых больных в стационарах – 22%.

Стало известно, сколько пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 193.

Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 мая, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 193 пациентов. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19



Фото: Piter.tv