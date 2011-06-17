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Стало известно, сколько в Петербурге пациентов находятся на ИВЛ
Сегодня, 18:31
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romasdaria

Стало известно, сколько в Петербурге пациентов находятся на ИВЛ

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Тяжелых больных в стационарах – 22%.

Стало известно, сколько пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 193.

Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 мая, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 193 пациентов.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
 

Фото: Piter.tv 

Теги: вакцинация, ивл, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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