Стало известно, сколько тюленей обитает в Финском заливе

Животные питаются хеком и сельдью, лососевыми и мойвой.

Зоозащитники Петербурга рассказали, сколько серых тюленей живет в российской части акватории Финского залива. Цифру они смогли назвать после изучения водного пространства на вертолете. Об этом сообщили в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте".

Специалисты насчитали около 1,5 - 2 тыс. особей. Сейчас они перепроверяют информацию. Исследование проводилось 24 и 25 мая.

В эти дни серые тюлени линяют, очень неохотно плавают и практически все животные находятся на камнях, над поверхностью воды. Спасение тюленей

Животные питаются хеком и сельдью, лососевыми и мойвой. Иногда они нападают на дельфинов. Хищник видит добычу в грязной воде.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 28 мая отмечают День эрмитажного кота.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей