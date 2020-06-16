Стало известно, сколько придётся копить петербуржцам на покупку квартиры

За это время можно накопить на квартиру на вторичном рынке при условии, что средний россиянин получает зарплату около 62 тыс. рублей в месяц.

Стало известно, что петербуржцам понадобится 10,3, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке, если не пользоваться ипотекой и всю зарплату целиком откладывать на приобретение недвижимости. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на специалистов портала "Мир квартир".

За это время можно накопить при условии, что средний россиянин получает зарплату около 62 тыс. рублей в месяц. По словам гендиректора портала Павла Луценко, ещё в 2019 году средний житель страны мог накопить на жильё за пять лет — таким образом, доступность недвижимости существенно упала за три года.

На приобретение собственной квартиры в Москве придется потратить 12,4 года. Квартиры здесь стоят в среднем 17 млн рублей. В Подмосковье откладывать всю среднюю зарплату придётся 9,1 года, а в Ленобласти — 8,3.

Фото: Piter.tv

