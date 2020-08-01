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Стало известно, сколько диких животных погибло в ДТП в прошлом году
Сегодня, 21:55
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Стало известно, сколько диких животных погибло в ДТП в прошлом году

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В дорожных происшествиях погибли 7 лосей, 2 косули и 1 кабан.

Стало известно, что в прошлом году на территории Петербурга произошло 10 аварий, в которых погибли дикие животные. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, передает 78.ru.

В дорожных происшествиях погибли 7 лосей, 2 косули и 1 кабан. В 2022 году, по данным на 17 июня, в результате двух ДТП погибли 2 лося.

Ранее рейс из Петербурга при посадке в Самаре ушел на второй круг из-за сусликов. На данный момент идет миграция сусликов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дикие животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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