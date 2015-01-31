Стало известно расписание школьных каникул в Петербурге в текущем учебном году

Отметим, что даты являются рекомендованными.

Комитет по образованию Петербурга 29 сентября поделился расписанием школьных каникул в текущем учебном году.

Осенние каникулы стартуют 28 октября и продлятся до 6 ноября, а зимние охватят период с 30 декабря по 8 января 2024-го. Весной школьники отдохнут с 23 марта по 2 апреля, летом – с 27 мая по 31 августа. Первоклассникам посоветовали не учиться еще и с 12 по 18 февраля.

Отметим, что даты являются рекомендованными. Каждая школа может выбрать самостоятельно конкретный период.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге начался прием заявлений в лагеря на осеннюю смену.

Фото: Piter.TV