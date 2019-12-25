В Петербурге начался прием заявлений в лагеря на осеннюю смену

Путёвки в лагерь за счёт бюджета города предоставляются детям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, детям-сиротам и другим льготным категориям детей.

В Петербурге 11 сентября начался приём заявлений в организации отдыха детей и молодёжи и их оздоровления на осеннюю смену. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Петербурга.

Родители, работающие по трудовому договору или служебному контракту, могут получить сертификат для частичной оплаты путёвки в лагерь. Его можно оформить на ребёнка в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 15 лет включительно. В этом году часть стоимости путёвки на 9 дней в период осенних каникул оплачивается в размере 9 709,20 руб. Остальную сумму путёвки доплачивают родители. Подать заявление на получение сертификата можно онлайн на портале или в МФЦ до 28 сентября.

Путёвки в лагерь за счёт бюджета города предоставляются детям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, детям-сиротам и другим льготным категориям детей. Подать заявление на оплату полной стоимости путёвки для детей льготных категорий на осеннюю смену можно до 26 сентября на региональном портале госуслуг по ссылке или в МФЦ.

Фото: Piter.tv