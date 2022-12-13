Стало известно, почему в Петербурге не хватает водителей общественного транспорта

По словам специалиста, молодежь не хочет работать водителями автобусов и троллейбусов.

Петербург нуждается в водителях общественного транспорта. Об этом заявил заведующий проектно-учебной лабораторией кадрового обеспечения экономического развития НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Курячий "Петербургскому Дневнику".

По словам специалиста, молодежь не хочет работать водителями автобусов и троллейбусов. Социальные опросы тоже показывают, что эта профессия очень напряженная.

Эксперт отметил, что смущает потенциальные кадры и длительность обучения. Кроме того, для водителей открыто много других способов заработка. Существует большое количество сервисов, благодаря которым автомобилисты могут найти выгодные заказы. Многие оформляют самозанятость или создают ИП.

Кроме того, дефицит кадров ощущается на предприятиях. Так, компании нуждаются в операторах оборудования.

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Фото: Piter.tv