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Стало известно, почему на фиолетовой ветке метро поезда курсировали только до "Садовой"
Сегодня, 11:23
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Стало известно, почему на фиолетовой ветке метро поезда курсировали только до "Садовой"

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На путях сломался поезд.

С 10:59 утра по пятой линии метро Петербурга поезда курсировали от станции "Шушары" до "Садовой". Выяснилось что ограничения ввели из-за неисправности одного из составов. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена сегодня, 10 июля.

С 11:12 поезда стали следовать до "Чкаловской". Сотрудники метро приносят извинения за доставленные неудобства.

UPD: с 11:23 движение по Линии 5 петербургского метро  осуществляется на участке "Шушары" - "Крестовский остров".

Ранее на Piter.tv: по Московскому шоссе вечером катался на каршеринге подросток.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, садовая, сломался поезд, чкаловская, шушары
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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