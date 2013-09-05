Стало известно, почему на фиолетовой ветке метро поезда курсировали только до "Садовой"

На путях сломался поезд.

С 10:59 утра по пятой линии метро Петербурга поезда курсировали от станции "Шушары" до "Садовой". Выяснилось что ограничения ввели из-за неисправности одного из составов. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена сегодня, 10 июля.

С 11:12 поезда стали следовать до "Чкаловской". Сотрудники метро приносят извинения за доставленные неудобства.

UPD: с 11:23 движение по Линии 5 петербургского метро осуществляется на участке "Шушары" - "Крестовский остров".

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Фото: Piter.tv