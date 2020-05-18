При этом падение цен на нефть удалось компенсировать благодаря сокращению импорта.

Стало известно, почему доллар не вырос до 110 рублей. Причина в том, что Центробанк совершил валютные вливания на 6,6 миллиарда долларов, чтобы не допустить резкого обвала российской валюты. Об этом говорится в исследовании Газпромбанка.

Если бы не эта поддержка со стороны Центрального банка, посчитали аналитики, то курс американской валюты к концу апреля превысил бы 110 рублей. Ежедневно в течение марта регулятор продавал 250-300 миллионов долларов, что помогло держать курс рубля на стабильном уровне.

Аналитики подчеркнули, что нефть подешевела на 70%, тогда как курс рубля по отношению к доллару упал на 20%. При этом падение цен на нефть удалось компенсировать благодаря сокращению импорта. Также получилось избежать оттока капиталов от нерезидентов.

Ранее мы писали, что курс рубля начал расти по отношению к доллару и евро.

Видео: Youtube/Сбербанк TV