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В вузах ответила на вопрос, пересчитают ли плату за обучение из-за «дистанционки»
Вчера, 22:13
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Rybka123

В вузах ответила на вопрос, пересчитают ли плату за обучение из-за «дистанционки»

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Руководство трех вузов Петербурга, которые перевели студентов на дистанционку, рассказало, что не планирует снижать стоимость обучения. Об этом написали "Невские новости". 

В СПбГЭУ, ИТМО и Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена перешли на удаленку осенью. Процесс обучения идет в очной форме с помощью современных дистанционных технологий. В ИТМО отметили, что постоянно получают обратную связь от студентов и мониторят образовательный процесс, чтобы у его участников не возникало трудностей. 

Напомним, что вузы перешли на удаленную работу по решению Министерства науки и высшего образования. На такой шаг в ведомстве пошли на фоне увеличившихся случаев заражения коронавирусом. 

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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