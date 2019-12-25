В вузах ответила на вопрос, пересчитают ли плату за обучение из-за «дистанционки»

Руководство трех вузов Петербурга, которые перевели студентов на дистанционку, рассказало, что не планирует снижать стоимость обучения. Об этом написали "Невские новости".

В СПбГЭУ, ИТМО и Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена перешли на удаленку осенью. Процесс обучения идет в очной форме с помощью современных дистанционных технологий. В ИТМО отметили, что постоянно получают обратную связь от студентов и мониторят образовательный процесс, чтобы у его участников не возникало трудностей.

Напомним, что вузы перешли на удаленную работу по решению Министерства науки и высшего образования. На такой шаг в ведомстве пошли на фоне увеличившихся случаев заражения коронавирусом.

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