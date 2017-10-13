Стало известно, от чего умерла замминистра Татарстана в своей квартире

Заместителя министра здравоохранения Татарстана нашли мертвой.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, отправленная судом под домашний арест по делу о мошенничестве, найдена мертвой.

Как сообщают региональные СМИ, возможно Шишмарева покончила жизнь самоубийством, сотрудники медучреждений не успели оказать чиновнику помощь.

Отметим, что Шишмареву подозревали в хищении бюджетных средств, якобы женщина требовала от сотрудников медицинских учреждений повышать свою квалификацию в образовательной организации "Прогресс", а в случае отказа не подписывала документы на выделение средств. С 2015 по 2017 год организация заключила 300 договоров на 8 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Хищение путем мошенничества" и по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" в отношении неустановленных лиц, Шишмарева проходила по нему в качестве подозреваемой.

3 февраля Шишмареву отправили под домашний арест до 1 апреля. Сама Елена категорически отрицала свою причастность к мошенничеству и обещала сотрудничать со следствием.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru