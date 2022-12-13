  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно о состоянии девочки, которую спасли из колодца в Выборге
Сегодня, 15:28
145
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно о состоянии девочки, которую спасли из колодца в Выборге

0 0

Пострадавшей оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Трагедия произошла 27 марта в районе Сайменского шоссе в Выборге. Во время прогулки двое детей упали в пожарный колодец. Девятилетнюю девочку удалось спасти прохожим. Десятилетнего мальчика искали несколько часов, для этого колодец пришлось осушить и очистить от мусора. Его тело нашли около полуночи.

В комитете здравоохранения Ленобласти "Невским Новостям" рассказали, как чувствует себя спасённая девочка. Ребёнок находится в состоянии средней степени тяжести, у неё было небольшое переохлаждение.

Пострадавшей оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, колодец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии