Стало известно о смерти экономиста Никиты Исаева

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения "Новая Россия".

В поезде Тамбов – Москва скоропостижно скончался экономист Никита Исаев, сообщил 16 ноября Telegram-канал Mash.

Директору Института актуальной экономики был 41 год. По данным СМИ, Исаеву неожиданно стало плохо в поезде. Однако приехавшие медики не успели оказать экономисту помощь

Никита Исаев являлся лидером общественно-политического движения "Новая Россия", работал в правительстве Ивановской области, Министерстве регионального развития и Госкомитете по делам молодежи. В настоящий момент информация о смерти политолога официально не подтверждена.

Фото: SakhalinMedia; Патриоты Нижнего: gr news; Ярновости; Radio Baltkom I Mixnews; Новости на Первом Канале