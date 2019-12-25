Стало известно о предпочтениях россиян к покупке жилья

О приобретении квартиры сейчас задумываются 24% россиян.

Россияне, которые сейчас задумываются о покупке жилья, хотят приобрести однокомнатную квартира, стоимость которой составит порядка 1,9 млн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование "СберСтрахования".

Отмечается, что исследование проводилось в 37 городах России, население которых составляет более 500 тыс. человек. Так, о покупке квартиры сейчас задумываются 24% россиян. Больше всего желающих в Саратове и Пензе – доля желающих приобрести жилье там составляет 30%. Еще по 27-28% россиян хотят купить жилье в Омске Тюмени, Екатеринбурге, а также Барнауле.

При этом более 60% планирующих купить жилье, хотят купить квартиру на вторичном рынке.

Среди желающих обзавестись жилой недвижимостью 53% ориентируются на однокомнатные квартиры, 33% — на "двушки", 13% — на "трешки"

Фото: pixabay .