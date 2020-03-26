Стало известно о погибших в результате взрыва в Магнитогорске

Об этом журналистам рассказал глава города.

Стала известна новая информация о пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Магнитогорске. Как сообщил журналистам глава города Сергей Бердников, известно о трех погибших и двух пострадавших.

Он уточнил, что предварительно известно о том, что погибли два жителя квартиры из трех, находившихся в ней. В больницу доставлены бабушка и ребенок, Информация продолжает уточняться. Бердников также рассказал, что в квартире накануне взрыва в рамках ремонта делали натяжные потолки. Огонь расположился на все пять этажей здания, отметил мэр.

В настоящее время решается вопрос о переселении людей в гостиницы, организован оперативный штаб.

Ранее мы сообщали о том, что в Магнитогорске в пятиэтажке произошел взрыв. Квартиры горели на втором и третьем этажах. По предварительной информации, в доме произошёл взрыв газа. На месте работают экстренные службы. Среди них – полиция.

Видео: YouTube / Магсити 74