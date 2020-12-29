Одного из малышей медики назвали "настоящим богатырем".

Стало известно о первых детях, родившихся в 2021 году в Петербурге. Как 1 января рассказали в комитете по здравоохранению, первые малыши нового года появились на свет после часа ночи.

"Единицы" окружали рождение юного Артема – мальчик весом 4190 граммов и ростом в 54 сантиметра родился в Родильном доме №1 в 1.10. Его медики окрестили "настоящим богатырем". Мама поступила в роддом 31 декабря, когда уже отошли воды.

Девочка весом 3650 граммов и ростом 51 сантиметр родилась в Родильном доме №16. У её мамы это были первые роды.

После этого в ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России появилась на свет девочка весом 2820 граммов.

Накануне в Петербурге зафиксировали снижение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом количество заболевших выросло.

Фото: Piter.tv