Стало известно о главных проектах, которые привезет Подмосковье на ПМЭФ

Акцент сделают на сельском хозяйстве и фармацевтике.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью телеканалу "360", что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые регион привезет на ПМЭФ. На форуме будут представлены инновационные проекты.

"Мы тут решили — мы уже себя проявили по овощам в закрытом грунте и сыру очень хорошо — мы лидеры в стране. Вот ягоду, которую часто кушаем — это голубика и клубника, — до сих пор еще везем за тридевять земель", - сказал глава региона.

По его словам, данные направления очень связаны с развитием логистики, так как это дата-центры, перерабатывающие и распределительные комплексы. Он напомнил, что в Подмосковье появилась ЦКАД, которая дает возможность компаниям инвестировать в приоритетные направления.

"Экономический форум позволяет увидеть перспективы, стратегию развития страны и региона. В частности, по ЦКАД, которую мы сдадим буквально через месяц полностью, решение было принято на питерском форуме президентом", - сказал Андрей Воробьев.

По его словам, на ПМЭФ все официально фиксируется. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.

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