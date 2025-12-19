  1. Главная
Стало известно место России в рейтинге сильнейших армий мира
Сегодня, 10:25
Эксперты из Global Firepower изучили свыше 60 факторов для определения индекса.

Москва остается на втором месте на планете по уровню военной мощи в начале 2026 года. Соответствующими статистическими данными с мировой общественностью поделились авторы рейтинга Global Firepower. В рамках изучения показателя аналитики проверили индекс 145 государств по более чем 60 факторам. В перечень, в том числе, вошли финансовая ситуация, географическое положение, логистические возможности и прочие параметры. 

По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран.

официальный сайт рейтинга

Первое место в списке в настоящее время занимает США. В топ-десять также попали  Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания Турция и Италия. Дополнительно создатели рейтинга Global Firepower также презентовали лидеров из перечня национальных военно-морских сил 51 страны по тоннажу. Согласно тексту заявления, Военно-морской флот России в текущий момент находится на третьем месте в мире, уступая только США и Китаю.

Напомним, что Global Firepower (GFP) представляет из себя рейтинг, который составляется с 2005 года. Он входит в сеть Military Factory, которая предоставляет аудитории данные о вооружении государств мира.

Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США.

Фото: Piter.tv

