Впервые за сто лет в Канаде разработали модель действий на случай нападения США

Командование Вооруженных сил Канады смоделировало ответ на гипотетическое американское вторжение на территорию страны. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания The Globe and Mail. Авторы публикации отметили, что такие мероприятия продуманы Оттавой впервые за последние сто лет. В статье делаются отсылки к словам двух местных неназванных представителей армии.

Собеседники издания признали факт того, что в настоящее время у Канады нет ни достаточного количества людей или передового оборудования для того, чтобы противостоять вашингтонским силам из Пентагона обычными средствами. В виду такого положения при разработке модели аналитики делали упор на партизанскую войну. Представители ВС Канады заметили, что выработка сценария действий военнослужащих в условиях гипотетического нападения с юга страны из Вашингтона не является военным планом, а носит лишь концептуальный характер.

