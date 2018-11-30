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Amazon назвал режиссера сериала "Властелин Колец"

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Сериал выйдет на большие экраны не раньше 2021 года.

 Испанский режиссер Хуан Антонио Байона снимет первые эпизоды предстоящего сериала "Властелин колец". Об этом сообщает издание Deadline.

Ранее постановщик работал над такими картинами, как "Мир Юрского периода 2" (2018) и "Голос монстра" (2016). Также он принимал участие в постановке сериала "Страшные сказки", выходившего с 2014 по 2016 года.

Напомним, что ранее Amazon анонсировали сериал по вселенной "Властелина Колец". Первый сезон расскажет историю молодого Арагорна. Съемки пройдут в Новой Зеландии. Сериал выйдет на большие экраны не раньше 2021 года.

Видео:  Ютуб/Трейлеры

Теги: amazon, властелин колец
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Ильинский Антон
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