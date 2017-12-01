В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец"

Считается, что по мотивам "Властелина колец" может быть снято пять сезонов сериала.

Amazon готов вернуться в Новую Зеландию для съемок телевизионной версии культового произведения профессора Джона Р.Р. Толкина. Об этом сообщает портал The Geeks Worldwide.

На портале сообщается, что ранее вспывшая информация о месте съемок, подтверждается. Именно в Новой Зеландии снималась оскароносная трилогия Питера Джексона. Однако официальная сделка еще не заключена. Планируется 5 сезонов сериала и, возможно, основным сюжетом станет молодость Арагорна. Сериал должен заполнить пробел между событиями "Хоббита" и "Властелина колец".

По словам руководства Amazon, сериал появится не раньше 2021 года.

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Фото: PRO Кино | Лучшие фильмы/ВК; pixabay.com