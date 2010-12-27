Стала известна программа кинофестиваля "Послание к человеку"

Фестиваль короткометражного кино пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября.

Завершился отборочный тур XXVIII Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку". Об этом сообщили организаторы.

Всего было прислано 3000 заявок из 98 стран. Всего в конкурсные программы вошли 75 фильмов.

Лидерами по количеству присланных заявок традиционно стали Франция (более 200), США (158 заявок), Германия, Испания и Великобритания. Организаторы

В этом году свои заявки на российский кинофестиваль присылали довльно редкие страны, например, Гонконг, Кения, Аруба, Эквадор и другие.

С 15 по 22 сентября в Петербурге на фестивале кино можно будет не только посмотреть конкурсные картины, но и посетить выставки, специальные показы и программы, мастер-классы.

Фото: "Послание к человеку" / ВК



