Новодевичий монастырь на Московском проспекте отреставрируют за 200 млн

Работы должны быть завершены 25 ноября.

В Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который отреставрирует Воскресенский Новодевичий монастырь за 200 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Ремонтировать монастырь на Московском проспекте будет компания "Возрождение Петербурга". По техническому заданию, подрядчик должен отреставрировать мраморный пол и облицовку, ограждения лестниц, воссоздать люстры, колонны, капители. Помимо этого, в порядок нужно привести пожарную и охранную сигнализации, водопровод.

Работы должны быть завершены 25 ноября.

Ранее в Петербурге открыли Банковский мост с отреставрированными грифонами.

Фото: ВК/ Прихожане Воскресенского Новодевичьего монастыря