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Стало известно, когда вернется на улицу Венера Коломенская

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Скульптура разваливалась под краской.

Венера Коломенская вернется на привычное место с наступлением тепла. Об этом сообщили на аккаунте "Добрососедство Коломны" в Instagram. 

Скульптура была установлена у дома № 3 на Дровяном переулке, но ее спрятали на период морозов. Сейчас ее готовят к реставрации. 

В процессе расчистки выяснилось, что скульптура буквально разваливается под краской. Огромный бетонный пазл. Поэтому пришлось потратить много времени на укрепление и, что важнее, абсолютное высыхание грунта и пропитки.

Добрососедство Коломны, Instagram 

В скором времени автор Венеры Коломенской вернет скульптуре руки и лицо. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской.

Видео: Instagram  / Добрососедство Коломны

Теги: венера коломенская, коломна, скульптура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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