Стало известно, когда вернется на улицу Венера Коломенская

Венера Коломенская вернется на привычное место с наступлением тепла. Об этом сообщили на аккаунте "Добрососедство Коломны" в Instagram.
Скульптура была установлена у дома № 3 на Дровяном переулке, но ее спрятали на период морозов. Сейчас ее готовят к реставрации.
В процессе расчистки выяснилось, что скульптура буквально разваливается под краской. Огромный бетонный пазл. Поэтому пришлось потратить много времени на укрепление и, что важнее, абсолютное высыхание грунта и пропитки.
Добрососедство Коломны, Instagram
В скором времени автор Венеры Коломенской вернет скульптуре руки и лицо.
Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской.
Видео: Instagram / Добрососедство Коломны
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