Стало известно, когда вернется на улицу Венера Коломенская

Скульптура разваливалась под краской.

Венера Коломенская вернется на привычное место с наступлением тепла. Об этом сообщили на аккаунте "Добрососедство Коломны" в Instagram.

Скульптура была установлена у дома № 3 на Дровяном переулке, но ее спрятали на период морозов. Сейчас ее готовят к реставрации.

В процессе расчистки выяснилось, что скульптура буквально разваливается под краской. Огромный бетонный пазл. Поэтому пришлось потратить много времени на укрепление и, что важнее, абсолютное высыхание грунта и пропитки. Добрососедство Коломны, Instagram

В скором времени автор Венеры Коломенской вернет скульптуре руки и лицо.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургские активисты разыскали автора Венеры Коломенской.

Видео: Instagram / Добрососедство Коломны