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Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода
Сегодня, 20:35
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Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода

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Во второй половине апреля погода улучшится, однако потепление начнётся не раньше третьей декады апреля.

Во вторник, 5 апреля, о погоде на ближайший месяц рассказал начальник отдела прогнозов петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов. 

По словам синоптика, в ближайшие несколько недель Петербург ожидают перепады температуры и осадки в виде мокрого и обычного снега. Во второй половине апреля погода улучшится, однако потепление начнётся не раньше третьей декады апреля.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 6 апреля пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью -6..-1.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, колесов, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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