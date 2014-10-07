Стало известно, когда в Петербург вернется теплая погода

Во второй половине апреля погода улучшится, однако потепление начнётся не раньше третьей декады апреля.

Во вторник, 5 апреля, о погоде на ближайший месяц рассказал начальник отдела прогнозов петербургского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.

По словам синоптика, в ближайшие несколько недель Петербург ожидают перепады температуры и осадки в виде мокрого и обычного снега. Во второй половине апреля погода улучшится, однако потепление начнётся не раньше третьей декады апреля.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти 6 апреля пройдет мокрый снег. Температура воздуха ночью -6..-1.

Фото: Piter.tv