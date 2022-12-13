Стало известно, когда в Петербург придут настоящие морозы

3 и 4 января выпадет снег, температура воздуха составит -4...-9 градусов.

В конце недели в Петербурге значительно упадет температура воздуха. В Северную столицу вернутся морозы. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По словам специалиста, первая неделя января станет самой холодной с начала зимы. 3 и 4 января выпадет снег, температура воздуха составит -4...-9 градусов.

С 5 января в Северную столицу придет антициклон с Новой Земли. К Рождеству ударят настоящие морозы. Столбики термометров покажут -15...-20 градусов в городе на Неве и -25 градусов в Ленобласти.

Холодный антициклон покинет наш регион только 10 января. Тогда в городе немного потеплеет.

Ранее на Piter.tv: завтра в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

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