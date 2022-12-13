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Стало известно, когда в Петербург придут настоящие морозы
Сегодня, 15:26
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Стало известно, когда в Петербург придут настоящие морозы

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3 и 4 января выпадет снег, температура воздуха составит -4...-9 градусов. 

В конце недели в Петербурге значительно упадет температура воздуха. В Северную столицу  вернутся морозы. Об этом сообщили  "Невские новости" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По словам специалиста, первая неделя января станет самой холодной с начала зимы. 3 и 4 января выпадет снег, температура воздуха составит -4...-9 градусов. 

С 5 января в Северную столицу придет антициклон с Новой Земли. К Рождеству ударят настоящие морозы. Столбики термометров покажут -15...-20 градусов в городе на Неве и -25 градусов в Ленобласти. 

Холодный антициклон покинет наш регион только 10 января. Тогда в городе немного потеплеет.

Ранее на Piter.tv: завтра в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Фото: Pxhere

Теги: зима в петербурге, когда придут морозы, погода, синоптик александр шувалов, январь 2023
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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