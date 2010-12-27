Градостроительный регламент дополнят ради строительства Судебного квартала

Судебный квартал появится на Смольнинской набережной.

Профильная комиссия одобрила внесение нового вида разрешенного использования в регламент территориальной зоны ТИ1-1. Поправка "государственное управление" была необходима для того, чтобы разрешить строительство Судебного квартала на Смольнинской набережной.

Теперь решение должны поддержать в правительстве Петербурга.

Судебный квартал решили перенести на Смольную набережную в прошлом году. В минувшем октябре ЗакС Петербурга исключил сквер на Смольной набережной и Сад на Неве из перечня зеленых насаждений.

Жители Центрального района уже протестовали против строительства судебного квартала, активисты-депутаты также просили провести соответствующие проверки, но результата это не дало.

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