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Градостроительный регламент дополнят ради строительства Судебного квартала
Сегодня, 20:21
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nadezhda_sib

Градостроительный регламент дополнят ради строительства Судебного квартала

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Судебный квартал появится на Смольнинской набережной.

Профильная комиссия одобрила внесение нового вида разрешенного использования в регламент территориальной зоны ТИ1-1. Поправка "государственное управление" была необходима для того, чтобы разрешить строительство Судебного квартала на Смольнинской набережной. 

Теперь решение должны поддержать в правительстве Петербурга. 

Судебный квартал решили перенести на Смольную набережную в прошлом году. В минувшем октябре ЗакС Петербурга исключил сквер на Смольной набережной и Сад на Неве из перечня зеленых насаждений. 

Жители Центрального района уже протестовали против строительства судебного квартала, активисты-депутаты также просили провести соответствующие проверки, но результата это не дало. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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