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Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в ноябре
Сегодня, 22:15
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Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в ноябре

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По словам Мишуловиной, в первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +2...+7 градусов.

Ноябрь порадует петербуржцев плюсовой температурой. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина в беседе с "Невскими новостями". 

По словам Мишуловиной, в первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +2...+7 градусов, отдельные дни могут быть немного теплее. При этом в ночное время температура может опускать до -5 градусов. 

В третьей декаде ожидается понижение температурного фона, преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, а преобладающие температуры в ночные часы — от -4 до +1 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до -8 градусов. 

Ранее автомобилистов Петербурга предупредили о гололедице в ночь на 1 ноября. Спасатели просят горожан быть осторожнее. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: ноябрь, погода, температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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