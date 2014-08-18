Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в ноябре

По словам Мишуловиной, в первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +2...+7 градусов.

Ноябрь порадует петербуржцев плюсовой температурой. Об этом рассказал ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина в беседе с "Невскими новостями".

По словам Мишуловиной, в первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах +2...+7 градусов, отдельные дни могут быть немного теплее. При этом в ночное время температура может опускать до -5 градусов.

В третьей декаде ожидается понижение температурного фона, преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от -1 до +4 градусов, а преобладающие температуры в ночные часы — от -4 до +1 градуса. Ночью столбики термометра опустятся до -8 градусов.

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Фото: Piter.tv

