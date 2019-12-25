Стало известно, как велики шансы курящих людей познакомиться

Соответствующее исследование провел один из известных сервисов знакомств.

Большинство пользователей сайтов знакомств относятся к курильщикам негативно, однако большинство мужчин и женщин готовы к знакомству, если будущий партнер или просто собеседник живет с вредной привычкой. Такие данные 1 июня "АиФ-Петербург".

По итогам исследования ко дню Международного дня отказа от курения (31 мая) были изучены вкусы пользователей одного из популярных сайтов знакомств. Выяснилось, что 70% мужчин и 80% женщин уверены, что даже если человек курящий, то знакомство состоится, если он симпатичен представителю противоположного пола.

При этом 8,5% опрошенных мужчин считают образ дамы с сигаретой притягательным, а 67,5% находят запах сигарет отталкивающим. 60% респондентов обращают внимание на графу "вредные привычки" в анкете девушки, разграничивая понятия "курю" и "бросаю".

Более 81,4% представителей противоположного пола обращает внимание на то, курит мужчина или нет, 60% опрошенных не приемлет запах сигарет вообще. При этом 40% считают, что в сочетании с мужским парфюмом такой аромат становится брутальным.

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