Стало известно, как произошло ДТП с пострадавшим на перекрестке Сизова и Богатырского

Момент запечатлели камеры наблюдения.

Стало известно, как произошла авария в Приморском районе Петербурга. ДТП, которое случилось 7 марта, запечатлено на камерах наблюдения.

Известно, что на перекрестке проспекта Сизова с Богатырским белая иномарка попыталась повернуть налево, а по "встречке" двигалась другая иномарка. Черное авто врезалось в бок легкового автомобиля, которого отнесло в сторону разделительной дорожной полосы.

Ранее мы опубликовали моменты ДТП на 1-й Советской улице и Васильевском острове.

Видео: Piter.tv