Стало известно, как коронавирус проникает в мозг

Для этого была разработана усовершенствованная модель органоида мозга.

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, как коронавирус проникает в мозг. Об этом пишет EurekAlert.

Для этого ученые представили усовершенствованную модель органоида мозга — ассемблоид, который обогатили перицитами, то есть клетками, которые обвивают кровеносные сосуды. В ассемблоидах содержалось много типов клеток головного мозга и дополнительные перициты. Это было необходимо, чтобы ученые смогли увидеть потенциальный путь, как коронавирус пронимает в клетки мозга.

Так, исследователи обнаружили, что коронавирус инфицировал перициты, а после этого приводил к повсеместному повреждению.

Ученые считают, что вирус, вероятнее всего, проникает в мозг через кровеносные сосуды.

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