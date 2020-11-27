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Стало известно, как чувствует себя пенсионер-альпинист из Петербурга, которого эвакуировали с хребта в Карачаево-Черкесии
Сегодня, 9:50
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Стало известно, как чувствует себя пенсионер-альпинист из Петербурга, которого эвакуировали с хребта в Карачаево-Черкесии

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Пожилой мужчина на здоровье не жалуется. Однако сейчас находится под наблюдением терапевтов.

Жизни 82-летнего жителя Петербурга, которого спасатели эвакуировали накануне с хребта Федосеева, ничего не угрожает. Об этом сообщили в ТАСС.

Сейчас пенсионер находится в терапевтическом отделении Зеленчукской больницы. За его состоянием наблюдают медики. Пациент на здоровье не жалуется.

Напомним, что накануне он отправился на вершину Абишира-Ахуба, но его спустили вниз спасатели. 

Ранее на Piter.tv сообщили, как себя чувствуют выжившие участники экспедиции на Эльбрус.

Фото: Piter.tv

Теги: альпинист, карачаево-черкесия, пенсионер, путешествия, турист из петербурга
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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