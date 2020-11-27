Стало известно, как чувствует себя пенсионер-альпинист из Петербурга, которого эвакуировали с хребта в Карачаево-Черкесии

Жизни 82-летнего жителя Петербурга, которого спасатели эвакуировали накануне с хребта Федосеева, ничего не угрожает. Об этом сообщили в ТАСС.
Сейчас пенсионер находится в терапевтическом отделении Зеленчукской больницы. За его состоянием наблюдают медики. Пациент на здоровье не жалуется.
Напомним, что накануне он отправился на вершину Абишира-Ахуба, но его спустили вниз спасатели.
Ранее на Piter.tv сообщили, как себя чувствуют выжившие участники экспедиции на Эльбрус.
Фото: Piter.tv
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