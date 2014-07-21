Пожилого альпиниста из Петербурга спасли в горах Карачаево-Черкесии

Любителя путешествий и незабываемых эмоций обнаружили на перевале Федосеева.

Сотрудники Архызского поисково-спасательного подразделения эвакуировали с хребта Федосеева 82-летнего туриста из Петербурга, который самостоятельно решил подняться на вершину Абишира Ахуба. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Мужчину спасатели передали медикам. Сейчас состояние его здоровья оценивают врачи.

Ранее на Piter.tv сообщили, что организатором смертельного восхождения на Эльбрус оказался бизнесмен из Мурино.

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