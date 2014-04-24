Им оказался ранее судимый уроженец Ивановской области.

Якутские полицейские задержали пособника аферистов, обманувших пенсионера на 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 65-летнему жителю Якутска позвонили якобы сотрудники телекоммуникационной компании и получили его личные данные под предлогом продления договора. После этого потерпевшему начали звонить лжесотрудники военной прокуратуры, следственных органов и юридических служб, запугивая его и убеждая декларировать деньги для предотвращения последствий якобы совершенных правонарушений.

Пенсионер снял наличные и передал их "налоговому инспектору", которым оказался ранее судимый уроженец Ивановской области. Противоправные действия пособника аферистов были пресечены сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томской области у мужчины изъяли незаконно выловленных осетров.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)